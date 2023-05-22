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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев объяснил весенний спад «Ростова»

22 Мая 2023 • 22:52 Комментировать (1)
Ростов
...
Ахмат
28.05 19:00

Президент махачкалинского «Динамо», бывший тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Ростов» сдал свои позиции в последних турах Премьер-лиги и рискует остаться без медалей РПЛ.

«Ростов» - молодая команда, а сдали они из-за отсутствия опыта. Их оружие в виде прессинга отнимает у команды много сил, им просто не хватило умения рационально использовать свои ресурсы», - цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Напомним, что на данный момент дончане идут на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 50 очками, отставание от второй строчки – четыре очка. В спину команде Валерия Карпина дышит грозненский «Ахмат» - подопечные Сергея Ташуева могут обойти дончан уже в грядущем, 29-м туре РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Гаджи Гаджиев
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РОСТОВ АХМАТ
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Мая 2023 в 23:23
ай весенней спад ростова связан с очеретным вясенним абостреньем у ихнева тренира.. А-ха-ха-ха! )))
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