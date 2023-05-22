Гаджиев объяснил весенний спад «Ростова»

Президент махачкалинского «Динамо», бывший тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Ростов» сдал свои позиции в последних турах Премьер-лиги и рискует остаться без медалей РПЛ.

«Ростов» - молодая команда, а сдали они из-за отсутствия опыта. Их оружие в виде прессинга отнимает у команды много сил, им просто не хватило умения рационально использовать свои ресурсы», - цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Напомним, что на данный момент дончане идут на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 50 очками, отставание от второй строчки – четыре очка. В спину команде Валерия Карпина дышит грозненский «Ахмат» - подопечные Сергея Ташуева могут обойти дончан уже в грядущем, 29-м туре РПЛ.

Кавазашвили: «Ростов» потерял шансы на серебро РПЛ»