Рахимов назвал причины успеха «Ахмата»

Главный тренер казанского «Рубина» во времени настоящем и бывший рулевой «Ахмата» во времени прошедшем Рашид Рахимов порассуждал о причинах успешной игры грозненского клуба текущей весной.

«Сейчас в этом клубе хорошая внутренняя конкуренция, качественная. Хоть и много травмированных, есть игроки, которые могут их заменить и клуб дальше держит уровень. Они провели хорошую селекцию перед сезоном, почти все позиции сдвоенные, а Сергей Ташуев проводит очень хорошую и качественную работу», - цитирует Рахимова «Матч-Премьер».

Напомним, что сейчас «Ахмат» вполне можно назвать участником борьбы за четвёртое место по итогам сезона Премьер-лиги. У грозненцев 49 очков и пятое место, у «Ростова» - 50 очков и четвёртое место. В 29-м туре эти команды встретятся друг с другом в очной встрече. При определённых маловероятных исходах команда Сергея Ташуева может забраться даже на вторую строчку по итогам сезоне РПЛ.