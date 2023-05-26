Балахнин: «Ростов» будет фаворитом в игре с «Ахматом»

Сергей Балахнин, в прошлом тренировавший «Ростов», поделился своим прогнозом на ближайший матч своей бывшей команды в чемпионате. Это будет встреча с «Ахматом», она состоится в воскресенье. Балахнин уверен в том, что «Ростов» выступит в игре с позиций фаворита.

- Я думаю, что «Ростов» будет фаворитом матча. Ростовчане будут играть дома, у «Ахмата» много травмированных игроков, которые играли в основе. Если исходить из этого, то можно отдать предпочтение «Ростову», - цитирует слова Балахнина Газета.Ru.

В последнем туре «Ростову» предстоит сыграть с ЦСКА, сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице.