Ташуев: «Ахмат» занимает то место, которое заслуживает»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал текущее положение команды в РПЛ.

«Считаю, что занимаем место, которое заслуживаем. Если нам повезет и соперники ошибутся… Увидим! Об этом не только мы думаем. В «куче» наверху таблицы все решится», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Ахмат» набрал 49 очков в 28 играх и располагается на пятой строчке в Российской премьер-лиге.

Завтра, 28 мая, грозненский клуб встретится в гостях с «Ростовом», и в случае успешного результата «Ахмат» обойдет дончан в турнирной таблице. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.