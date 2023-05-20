Ташуев – лучший тренер в истории «Ахмата» по проценту побед в РПЛ

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев стал лучшим тренером за всю историю грозненского клуба по проценту побед в Российской премьер-лиге. Он у наставника составляет 61%, рапортуют знатоки статистики из Opta Sports. Более того, при Ташуеве «Ахмат» в среднем набирает по 1,9 очка за матч, а забивает 1,8 гола за игру.

Напомним, что сегодня вечером грозненцы разгромили и практически отправили в Первую лигу подмосковные «Химки» своего бывшего тренера Андрея Талалаева – 3:0. Теперь «Ахмат» всего на один балл отстаёт от третьего места турнирной таблицы РПЛ – его как минимум до завтрашних матчей занимает «Ростов» Валерия Карпина с 50 очками.

О том, как «Ахмат» размазал «Химки», с разгромом выиграв третий матч подряд, читайте в нашем обзоре игры.