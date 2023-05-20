«Ахмат» установил клубный рекорд по набранным за сезон очкам в Премьер-лиге

Грозненский «Ахмат» сегодня вечером безжалостно разгромил подмосковные «Химки» (3:0) в рамках 28 тура РПЛ. Теперь у подопечных Сергея Ташуева 49 очков в турнирной таблице лиги, команда ещё сильнее закрепилась на пятом месте и всего на балл отстаёт от первой тройки.

Что любопытно, после победы над «Химками» «Ахмат» установил рекорд клуба за всю историю выступлений в РПЛ по набранным очкам. Больше грозненцы набирали только в сезоне-2011/12, но тот сезон, напомним, был переходным и состоял из 44-х туров.

Помимо этого, «Ахмат» впервые в истории забил три и больше гола в трёх матчах РПЛ подряд.

В грядущем, 29-м туре РПЛ «Ахмат» отправится в гости теперь уже к прямому конкуренту за борьбу за место в первой тройке – «Ростову». Битва южных команд состоится в следующее воскресенье, 28 мая.