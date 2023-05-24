Кавазашвили: «Ростов» не просто посыпался в конце сезона, он сдох»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о спаде «Ростова» в последних турах РПЛ. Напомним, южане проиграли три своих последних матча с общим счётом 0:6.

«Ростов» не просто посыпался в конце сезона, он сдох. Одним составом тяжело играть, равноценных замен у них нет. Но будущее у этих мальчиков точно есть, талант там виден», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Кроме того, ветеран не согласился с тем, что наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин является самым лучшим тренером. Кавазашвили отметил, что работу специалистов оценивают по выигранным трофеям, которых у Карпина нет.

После 28 туров РПЛ «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Свой ближайший матч команда Карпина проведёт 28 мая против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.