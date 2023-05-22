Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Ростов» — команда-пустышка, они не заслужили второе место»

22 Мая 2023 • 14:29 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
28.05 19:00

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о перспективах «Ростова» в борьбе за второе место в РПЛ.

Напомним, что сейчас южане занимают четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 50 очков в 28 встречах. Последние три своих матча «Ростов» проиграл с общим счётом 0:6.

По мнению Селюка, ростовчане оказались так высоко в турнирной таблице лишь благодаря судейским решениям в их пользу. Агент считает, что команда Валерия Карпина не заслуживает серебряных медалей.

«Ростов» уже не станет вторым, да и вообще нужно сказать, что они не должны быть даже в четвёрке. «Ростов» — команда-пустышка, они забрались наверх только благодаря судейским решениях в их пользу. Я говорю о 17 пенальти», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 28 мая против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени. До конца сезона южанам осталось провести две игры. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Дмитрий Селюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 19:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
15:15 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Ахмата» Конате пропустит остаток сезона из-за травмы
15:08 · Россия. Премьер-лига
Из «Спартака» может уйти легионер
15:03 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Я уверен, что Семак мог бы спокойно работать в «Манчестер Сити» 1
14:47 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: У Соболева будут проблемы
14:44 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Может, «Ростов» уже устал»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Соболев не один раз демонстрировал неприличный жест в дерби с ЦСКА
14:35 · Россия. Премьер-лига
Сёмин поделился впечатлениями от дерби «Спартак» - ЦСКА
14:29 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Ростов» — команда-пустышка, они не заслужили второе место»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Ивич идеально доносит информацию до футболистов»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Бубнов охарактеризовал жест Соболева 1
13:59 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА оценили скандальный жест Соболева
13:57 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может уехать в Англию или Испанию»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Пари НН» - «Сочи»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Ростов» в меньшей степени фаворит на второе место» 1
13:33 · Россия. Премьер-лига
Промес высказался об удалении Соболева в дерби против ЦСКА
Все новости
Рекомендуем