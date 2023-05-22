Селюк: «Ростов» — команда-пустышка, они не заслужили второе место»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о перспективах «Ростова» в борьбе за второе место в РПЛ.

Напомним, что сейчас южане занимают четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 50 очков в 28 встречах. Последние три своих матча «Ростов» проиграл с общим счётом 0:6.

По мнению Селюка, ростовчане оказались так высоко в турнирной таблице лишь благодаря судейским решениям в их пользу. Агент считает, что команда Валерия Карпина не заслуживает серебряных медалей.

«Ростов» уже не станет вторым, да и вообще нужно сказать, что они не должны быть даже в четвёрке. «Ростов» — команда-пустышка, они забрались наверх только благодаря судейским решениях в их пользу. Я говорю о 17 пенальти», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 28 мая против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени. До конца сезона южанам осталось провести две игры.