«Ростов» и «Ахмат» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской премьер-лиги.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Чернов, Лангович, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Голенков.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Камилов, Карапузов, Харин, Ильин, Агаларов.

За два тура до конца чемпионата команда с берегов Дона опережает грозненский клуб на один балл.

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.