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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Ахмат» может сместить «Ростов» с четвёртого места»

24 Мая 2023 • 20:06 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
28.05 19:00

Бывший российский защитник Владимир Гранат допускает, что грозненский «Ахмат» уже в 29-м туре РПЛ может сместить «Ростов» с четвёртого места в турнирной таблице. Всё дело в эмоциональном подъёме у грозненцев, которые проводят лучший сезон в элите за всё время по набранным очкам.

«Ахмат» сейчас на эмоциональном подъёме, поэтому они и могут обогнать «Ростов» в турнирной таблице, всё в их ногах. Но ни одну команду не стоит списывать со счетов. И грозненский клуб, и ростовчане заслуживают занять четвертое место в РПЛ», - заявляет Гранат Metaratings.

Напомним, что в предпоследнем туре Премьер-лиги «Ростов» примет дома «Ахмат», дончане идут на четвёртом месте с 50 набранными очками, кавказская команда лишь на один балл ниже.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Владимир Гранат Ахмат
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РОСТОВ АХМАТ
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