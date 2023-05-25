Балахнин: «10 миллионов евро — это много за Глебова, Литвинов выглядит поинтереснее»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о стоимости полузащитника южан Данила Глебова.

Ранее известный журналист Иван Карпов сообщил, что 23-летний футболист интересен «Спартаку», однако «Ростов» хочет заработать на продаже своего футболиста не менее 10 миллионов евро.

Балахнин согласился с тем, что 10 миллионов за Глебова — это слишком много. Также специалист считает, что полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выглядит перспективнее игрока «Ростова».

«Считаю, что 7 миллионов евро за Глебова — это нормальная цена, но 10 миллионов — уже много. Руслан Литвинов — очень хороший футболист. Он более универсален, может сыграть на разных позициях. Он поинтереснее Глебова в перспективе», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глебов провёл за «Ростов» 37 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.