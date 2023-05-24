Бывший игрок «Ростова» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру команды в последних турах в Премьер-лиге.

- «Ростов» поплыл. Я сам переживал за команду, и я сказал как-то, что «Ростов» играет на максимуме. Карпин вытягивает сейчас футболистов. После игры с «Краснодаром» я был поражён просто, проигрывая после первого тайма, всё равно в раздевалке должны быть амбиции, но увидел, что пропала мотивация. Где-то внутри коллектива должен быть лидер, понятно, что лидер «Ростова» - Карпин, но на поле всё-таки должен был заводила. Тут осталось два тура, пройти такой сезон и так просто отдавать игры без борьбы… Это не тот «Ростов». Возможно, произошёл психологический надлом.

Я всё равно переживаю, наши земляки ростовские, да и сам был в команде. Хочу, чтобы команда радовала под конец сезона победами», — сказал Деменко.

В 28-м туре команда под руководством Валерия Карпина проиграла «Краснодару» на выезде со счётом 0:3. «Ростов» продлил серию из трёх поражений подряд, а в следующем туре южане сыграют на своём поле против «Ахмата».

В турнирной таблице «Ростов» занимает четвёртое место, набрав 50 очков.