Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Ростова» в матче с «Ахматом» и шансах команды Карпина на медали.

- Когда «Ростов» забил два быстрых мяча, не подумали, что игра уже сделана?

- Нет, такого ощущения не возникло. Потому что «Ахмат» сейчас производит очень серьезное впечатление. Недавно на выезде обыграл «Динамо». И вообще выглядит хорошо с точки зрения физической готовности и психологической устойчивости. Ташуеву удалось поднять уровень готовности. А «Ростов» за счет хорошей формы игроков, за счет высокого темпа игры долгое время уверенно набирал очки. Молодежи немного тяжеловато держать такой уровень, поэтому и произошли некоторые сбои. «Ростов» – одна из немногих команд, кто играет на пределе своих возможностей. И срыв, который был у них в играх, мне кажется не случайным.

- Вы похвалили «Ахмат», получается, такое начало матча с двумя пропущенными мячами, стало неожиданностью для вас?

- Да. Но там не обошлось без ошибок. Особенно второй гол, когда центральный защитник был впереди, но его обокрали и убежали. Там была индивидуальная ошибка. Нельзя было давать мячу стукаться в этой ситуации. А если он стукнулся, то нечего было за ним тянуться. Надо было продолжать бежать, перекрывая направление форварду. Это очень грубая индивидуальная ошибка.

- Как оцените эпизод с потасовкой в конце первого тайма?

- Надо управлять эмоциями. Это одно из важных требований к профессионалам. Если не получится управлять ими, то добиться результата будет сложно. Это важно также, чтобы в матчах не допускать всякие ляпы, которые могут приводить к дракам и потасовкам.

- Но для таких матчей свойственен выплеск эмоций.

- Когда напряжение высокое, с ними действительно сложно справиться. И всегда лучше выплеснуть эмоции, чем быть пассивным и безразличным. Тренер всегда хочет, чтобы его футболисты выкладывались по максимуму. Ребята с двух сторон играли изо всех сил, выложились. Конечно, в таких ситуациях конфликты случаются.

- Тимофеев подвел команду, ведь не обязательно было фолить в центре поля, вися на карточке?

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- Это одна из типичных ошибок, которые совершаются в тех ситуациях, когда футболисты не управляют эмоциями. Мы нередко такое видим. Неслучайно в командах есть штрафы за неоправданные карточки. Это воспитательная мера, чтобы игроки не подводили команду.

- «Ростов» почти сразу забил, когда оказался в большинстве. Это следствие удаления у «Ахмата»?

- Всегда тяжело играть, когда нет одного игрока. Это особенно сказывается сразу после удаления и на стандартах. Особенно когда команда играет персонально, и удаленный игрок является важной фигурой именно в этом компоненте. Возможно, «Ахмат» просто не успел перестроиться.

- Каковы медальные перспективы «Ростова», учитывая, что играть придется с ЦСКА?

- Если «Ростов» вернется на уровень наивысшей готовности, то можно будет говорить о каких-то шансах. Надо улучшить свое физическое состояние, потому что игра южан строится на том, чтобы максимально взвинтить темп, прессинговать на территории соперника. Это требует больших физических затрат. Они могут и обыграть ЦСКА, если будут хорошо готовы. Но есть и вероятность победы «армейцев».

- Два последних матча «армейцам» не удались. Вас это не смущает?

- В Краснодаре была не лучшая игра для ЦСКА, да и вообще, эти два матча москвичи сыграли не на своем уровне. Но команда Федотова управляема. Она умеет выходить из сложных ситуаций и вполне может провести этот матч хорошо. То есть, многое будет зависеть от того, кто в каком состоянии окажется на момент игры.

Елена Григорьевская