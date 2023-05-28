«Ахмат» ещё до перерыва отыграл два гола у «Ростова»

Стремительно развиваются события в матче 29-го тура Премьер-лиги, в котором «Ростов» играет против «Ахмата». Егор Голенков оформил дубль к 12-й минуте, сначала замкнув навес с правого фланга, а вскоре пробив над голкипером из-за пределов штрафной. Грозненцы активизировались к перерыву, сначала Гамид Агаларов добил мяч в сетку после попадания в него Владиславом Камиловым. На 40-й минуте Владислав Карапузов вовсе сравнял счет в поединке. Из-за пределов штрафной был нанесен удар между ног защитника в угол ворот «Ростова» - 2:2.

«Ахмат» остается пятым, но отставание от соперника сокращается до одного очка. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.