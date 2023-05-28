Агаларов отыграл один гол в матче против «Ростова»

В последнем матче 29-го тура Премьер-лиги «Ростов» играет против «Ахмата». Команда Валерия Карпина быстро забила два мяча благодаря дублю Егора Голенкова, который забивал и головой, и в падении ногой, перебросив голкипера гостей. На 32-й минуте в этот поединок вернулась интрига. Владислав Камилов пробивал по воротам ростовчан и попал в своего одноклубника Гамида Агаларова, тот сориентировался и оказался первым на мяче, отправив его в пустой угол ворот, так как голкипер был отыгран, реагируя на удар Камилова.

Счет стал 2:1, «Ахмату» важно не проиграть, чтобы иметь шансы подняться выше пятого места. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.