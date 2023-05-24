Агент отказался комментировать будущее форварда «Ростова» Комличенко

Александр Клюев, агент форварда «Ростова» Николая Комличенко, не стал отвечать на вопрос о будущем своего клиента.

«Сыграет ли Комличенко в оставшихся матчах РПЛ? Вам лучше ответит медицинская служба «Ростова». Есть ли спрос на Николая из Европы или Азии? Без комментариев», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 нападающий забил 12 мячей и записал в свой актив 14 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор 27-летнего Комличенко с «Ростовом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 5 миллионов евро.