Балахнин считает, что у «Ростова» ещё есть шансы попасть в тройку

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о шансах «Ростова» попасть в тройку по итогам сезона в РПЛ.

«Шансы у «Ростова» еще есть, но их мало. Последнюю игру «Ростов» с ЦСКА проведет, будет очень сложно. Надо исходить из игры «Ростова». Они выступают все хуже и хуже. Не выдержали ребята гонку за медали», — цитирует Балахнина «Газета.Ру».

После 28 туров «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 50 набранных очков.

В предстоящем туре команда Валерия Карпина встретится с «Ахматом». Поединок пройдет 28 мая и начнется в 19:00 по мск.