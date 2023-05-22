Глебов дал обещание болельщикам «Ростова»

Лидер «Ростова», полузащитник Даниил Глебов обратился к болельщикам клуба в своих соцсетях. В частности, речь игрока шла о серии провальных матчей, которую дончане демонстрируют в последних нескольких играх РПЛ.

«Непозволительно так играть в концовке сезона, когда ты борешься за самые высокие места. Поверьте, каждый в команде очень сильно переживает и хочет исправить ситуацию. Нужно стиснуть зубы и показать максимум в оставшихся играх, мы сами задали планку и должны ей соответствовать. Обещаю, что мы сделаем всё, что от нас зависит, чтоб закончить сезон на мажорной ноте», - написал футболист.

Напомним, что «Ростов» по итогу 28 тура РПЛ выбыл из первой тройки – в ней дончане провели большую часть сезона.

В оставшихся двух турах команда сыграет против грозненского «Ахмата» дома и московского ЦСКА на выезде.

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