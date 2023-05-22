Шикунов: «Может, «Ростов» уже устал»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал игру южан в последних турах РПЛ. Напомним, что «Ростов» проиграл три матча подряд с общим счётом 0:6.

Эксперт предположил, что спад «Ростова» связан с усталостью команды в концовке сезона. Также Шикунов отметил, что на игре южан негативным образом сказывается отсутствие нападающего Николая Комличенко и защитника Максима Осипенко.

«Команда находится не в той форме, которая была раньше. Раньше мячи могли залетать в девятки, а теперь куда-то всё пропало. Осипенко и Комличенко выбыли, а «Ростов» без этих двух футболистов совсем другая команда», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. От второго ЦСКА южане отстают на четыре балла.