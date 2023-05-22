Нападающий «Ахмата» Конате пропустит остаток сезона из-за травмы

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате пропустит последние две игры текущего розыгрыша РПЛ из-за повреждения поверхности левого бедра, которое он получил в матче 28-го тура чемпионата России против «Химок» (3:0).

«У Мохамеда Конате повреждение поверхности левого бедра. Сроки восстановления — около двух недель. Он присоединится к команде на подготовительных сборах к новому сезону», — цитирует пресс-службу грозненского клуба Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Конате провёл за «Ахмат» 28 матчей, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Свою следующую встречу грозненцы проведут 28 мая против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.