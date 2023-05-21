Комличенко досрочно закончил сезон

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что сезон для него закончен.

«В этом сезоне уже не сыграю», — передает слова Комличенко «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний форвард принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 голов и записал на свой счет 14 результативных передач.

После 28 туров «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 50 набранных очков. От идущего на третьей строчке «Спартака» донской клуб теперь отстает на три балла.

В оставшихся турах подопечные Валерия Карпина сыграют с «Ахматом» (дома) и ЦСКА (в гостях).