«Ростов» победил первый раз за месяц, прервал ударную серию «Ахмата» и продолжил борьбу за второе место

«Ростов» и «Ахмат» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 28 мая на стадионе «Ростов Арена».

В последнем матче предпоследнего тура нас ждало южное дерби без явного фаворита. «Ахмат» невероятно преобразился при Ташуеве, из последних пяти матчей выиграв четыре. Грозненцы уже взобрались на пятое место и подпирают как раз «Ростов». Команда Валерия Карпина совсем недавно напрягала «Зенит», но провалила последний месяц и уже на топ-3 претендует со скрипом.

Правда, начало южного дерби ростовчанам откровенно удалось. Егор Голенков, заменявший на острие атаки Николая Комличенко, разразился дублем за первые 12 минут матча. Сначала голевой передачей его снабдил Щетинин, вывернувший классный кросс справа. Голенков опередил Тодоровича, точно пробив под штангу – 1:0. Затем Щетинин уже просто вынес мяч от своей штрафной площади, Голенков же выиграл единоборство у Быстрова и технично перебросил Шелию – 2:0.

Ташуев экстренно поменял Ильина на Олейникова (замена на 17-й минуте состоялась), «Ахмат» с позволения «Ростова» захватил инициативу. Но позволил хозяева слишком много. Камилов издали пробил, а получился пас на Агаларова в центр штрафной площади. Гамид мяч обработал и переиграл Сергея Песьякова – 2:1. «Ахмат» совсем проснулся, усилил давление и сравнял счёт ещё до перерыва.

Как раз свежий Олейников дотащил мяч и отпасовал на дугу штрафной площади, пробил оттуда Карапузов, попав между ног Миронову. Песьяков поэтому среагировал с запозданием и не спас – 2:2. Второй тайм вышел не таким боевым, обмен атаками происходил, но больше команды сосредоточились на обороне. Запомнился неплохой выстрел Олейникова, активно в игру вошедшего. Метров с 20 он плотно приложился, немного разминув мяч со створом ворот.

Утихомирил «Ахмат» собственный игрок. Артём Тимофеев в центре поля очень грубо пошёл на Щетинина, нарушив правила на жёлтую карточку, которая стала для него второй. «Ростов» же быстро воспользовался игрой в формате 11 на 10. Гол получился «стандартным» для ростовчан: Уткин классно навесил со штрафного, а Данила Прохин ударом с убойной дистанции не оставил шансов голкиперу – 3:2.

«Ахмат» смог уйти с 0:2, но в меньшинстве упустил ничью. «Ростов» же побеждает впервые за месяц и всё ещё претендует на второе место.