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Ташуев: «Комличенко - более опытный футболист, но Голенков все равно опасен»

28 Мая 2023 • 18:59 Комментировать
Ростов
2:2
Ахмат
1 1.12 X 8.50 2 22.00
2-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Финиш сезона. «Ахмат» в этом сезоне обновил рекорд набранных очков на этом отрезке, по количеству побед и забитых мячей. Какие еще рекорды перед командой стоят на остаток сезона?

- 2:45 прыгнуть. Мы рекорды не считаем, это статистика больше. Мы довольны тем, что у нас нет проходных матчей. В последних турах у нас каждый матч что-то решает, какие-то серьезные вещи, поэтому доволен, что драйв есть, есть эмоции и желание не просто доигрывать сезон, там поиграть в футбол смотрибельный, а именно результат. Поэтому сегодня игра также важна как и для «Ростова». Поэтому матч у нас не для рекордов, мы их будем потом считать, а результат. Игра будет боевая, все это прекрасно понимают, обе команды. Игра от ножа.

- Для «Ахмата» она важна. Вы близки сейчас к тройке. Есть ощущение, что это может быть самый важный матч сезона?

- Мы недавно обсудили на теории с ребятами, что опять самый важный матч сезона. Так уже  продолжается бесконечно.

- Две ощутимые потери на финише сезона, Конате и Гбамбле. Сегодня Агаларов и Ильин в старте. Готовы ли они заменить основных номеров на все 90 минут?

- Нас потери сопровождают последние полтора-два месяца, к сожалению. Семь человек состава - это очень много, тем более, 5-6 из них - ведущие. Мы уже привыкли. Ребята, которые сегодня готовы, будут играть так же, и не хуже, а лучше. В целом у нас команда сбитая.

- С серией из трех побед подряд «Ахмат» подходит к этой встрече. 11 забили и всего один пропустили. Что вас больше радует - то, что команда показывает в атаке или как обороняется?

- Конечно, атака - это главное. Голы - это венец футбола. Болельщик приходит смотреть на голы, поэтому довольны, что так сложилось. Будем и дальше стараться радовать болельщиков.

- «Ростов» с Комличенко в атаке и «Ростов» без Комличенко для вас в качестве оппозиции разные команды?

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- У них Голенков тоже хороший нападающий, здорово играет головой, хорошо прикрывает мяч корпусом. Да, Комличенко - более опытный футболист, но Голенков все равно опасен.

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Сергей Ташуев Ахмат
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РОСТОВ АХМАТ
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