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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» размазал «Химки», с разгромом выиграв третий матч подряд, общий счёт – 11:1

20 Мая 2023 • 20:55 Комментировать
Ахмат
3:0
Химки
окончен

«Ахмат» и «Химки» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 20 мая на стадионе «Ахмат Арена».

Протокол игры  
Ахмат3:0Химки
(1:0) Карапузов Владислав28'  
(2:0) Тимофеев Артём49'  
(3:0) Харин Евгений63'  
Шелия ГиоргиУциев РизванБыстров МаратБогосавац МирославТодорович Дарко  69'Гбамбле Нене 9' (Ильин Владимир ( 9') Харин Евгений 79' (Якуев Магомед ( 79') Карапузов Владислав  61' 74' (Олейников Иван ( 74') Камилов Владислав  55'Тимофеев Артём  11'Конате Мохамед II 79' (Агаларов Гамид ( 79')
Запасные: Черняк ИльяТашаев РизванМацуев МинкаилИбишев Турпал-АлиТрошечкин АлександрОпарин МихаилАльсултанов Ислам
Митрюшкин АнтонЛысцов Виталий 65' (Магомедов Бутта ( 65') Антич НиколаСкворцов ЛевАндраде ЛеоМелентиевич Стефан  5' 46' (Мирзов Резиуан ( 46') Голубович ПетарГлавчич НеманьяДолгов Александр  45' 73' (Садыгов Илья ( 73') Бикел Жаниу 65' (Гбане Мори ( 65') Гильерме Маркос 46' (Гулиев Аяз ( 46')
Запасные: Алхазов АлександрКотев ЛачезарГудиев ВиталийЧерчесов СтаниславЧежия ИраклийГоршков Сергей
20 мая. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

В очень мощной форме «Ахмат» подошёл к игре с «Химками». Грозненцам, которым вроде по турнирной таблице уже ничего и не нужно, удалось по очереди разгромить две московские команды – «Торпедо» и «Динамо». Только вот встречу с подмосковным клубом, борющимся за выживание, пришлось начать без своих лидеров. Бериша и Садулаев травмированы, а Андрей Семёнов дисквалифицирован.

И уже на пятой минуте добавился ещё один боец в лазарет «Ахмата». Истошный вопль издал Гбамбле после налёта от Мелентиевича. Долго над ним колдовали медики, но поле всё же пришлось покинуть, вышел играть Владимир Ильин. А на поле этом совсем ничего не происходило. «Ахмат» больше владел территорией, однако рваный темп игры не позволял хозяевам даже замахиваться на опасные моменты.

Но даже по такой серой игре «Ахмат» сумел-таки отличиться в первом тайме. Харин разрезающей передачей из центра поля бросил в прорыв Карапузова, тот вывалился на свидание с Митрюшкиным и чётко пробил под штангу – 1:0. После перерыва Талалаев произвёл две замены, выпустив Мирзова и Гулиева вместо Гильерме и Мелентиевича, но стало только хуже.

Дарко Тодорович кручённым ударом со штрафного едва не стал автором гола – Митрюшкин в блестящем броске перевёл мяч на угловой, но только немного отсрочил гол. С этого же корнера тот же Тодорович выполнил классный навес, Тимофеев ударом головой в падении завершил усилия партнёра – 2:0.

А совсем всё плохо для «Химок» стало после часа игры. Опять же случился неспешный розыгрыш углового удара, активный Карапузов справа покатил на «точку» пенальти, а набежал туда Харин. Евгений пробил из-под защитников, не дав шансов Митрюшкину – 3:0. От такого удара «Химки» не оправились, даже на гол престижа не сподобились. А вот хозяева в концовке ещё раз добили соперника – Агаларов после передачи Олейникова расстрелял Митрюшкина, но за мгновение до этого в офсайд забрался, поэтому гол Гамида засчитан не был.

«Ахмат» продолжает творить чудеса на финише сезона – третий кряду разгром оформили грозненцы! А «Химки» практически упали в ФНЛ, «Пари НН» завтра может гарантировать вылет подмосковной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Ахмат
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