«Ахмат» размазал «Химки», с разгромом выиграв третий матч подряд, общий счёт – 11:1

«Ахмат» и «Химки» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 20 мая на стадионе «Ахмат Арена».

В очень мощной форме «Ахмат» подошёл к игре с «Химками». Грозненцам, которым вроде по турнирной таблице уже ничего и не нужно, удалось по очереди разгромить две московские команды – «Торпедо» и «Динамо». Только вот встречу с подмосковным клубом, борющимся за выживание, пришлось начать без своих лидеров. Бериша и Садулаев травмированы, а Андрей Семёнов дисквалифицирован.

И уже на пятой минуте добавился ещё один боец в лазарет «Ахмата». Истошный вопль издал Гбамбле после налёта от Мелентиевича. Долго над ним колдовали медики, но поле всё же пришлось покинуть, вышел играть Владимир Ильин. А на поле этом совсем ничего не происходило. «Ахмат» больше владел территорией, однако рваный темп игры не позволял хозяевам даже замахиваться на опасные моменты.

Но даже по такой серой игре «Ахмат» сумел-таки отличиться в первом тайме. Харин разрезающей передачей из центра поля бросил в прорыв Карапузова, тот вывалился на свидание с Митрюшкиным и чётко пробил под штангу – 1:0. После перерыва Талалаев произвёл две замены, выпустив Мирзова и Гулиева вместо Гильерме и Мелентиевича, но стало только хуже.

Дарко Тодорович кручённым ударом со штрафного едва не стал автором гола – Митрюшкин в блестящем броске перевёл мяч на угловой, но только немного отсрочил гол. С этого же корнера тот же Тодорович выполнил классный навес, Тимофеев ударом головой в падении завершил усилия партнёра – 2:0.

А совсем всё плохо для «Химок» стало после часа игры. Опять же случился неспешный розыгрыш углового удара, активный Карапузов справа покатил на «точку» пенальти, а набежал туда Харин. Евгений пробил из-под защитников, не дав шансов Митрюшкину – 3:0. От такого удара «Химки» не оправились, даже на гол престижа не сподобились. А вот хозяева в концовке ещё раз добили соперника – Агаларов после передачи Олейникова расстрелял Митрюшкина, но за мгновение до этого в офсайд забрался, поэтому гол Гамида засчитан не был.

«Ахмат» продолжает творить чудеса на финише сезона – третий кряду разгром оформили грозненцы! А «Химки» практически упали в ФНЛ, «Пари НН» завтра может гарантировать вылет подмосковной команды.