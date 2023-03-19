​В «Пари НН» начали внутреннее расследование

Против «Торпедо» в матче 20-го тура Премьер-лиги за «Пари НН» сыграл полузащитник Ярослав Михайлов. Он должен был отбывать дисквалификацию, поэтому нижегородцам наверняка засчитают техническое поражение.

В пресс-службе «Пари НН» дали комментарий по поводу сложившейся ситуации. В клубе сообщили, что надеются на положительное решение КДК.

«В любом случае данное событие не должно было произойти. Руководство клуба проведёт внутреннее расследование и примет решение по ответственным лицам в клубе», - комментарий «Пари НН» приводит «Матч ТВ».

Отметим, что матч между «Пари НН» и «Торпедо» завершился со счётом 1:1.

​«Пари НН» грозит техническое поражение за матч РПЛ