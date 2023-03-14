Орещук: «Два поражения «Пари НН» подряд – тревожный звонок»

Российский функционер Роман Орещук прокомментировал последние результаты середняка РПЛ – нижегородского клуба «Пари НН», которым руководит молодой российский специалист Артём Горлов.

«Я смотрю на команду и понять не могу, во что они играют. Там все 11 человек находятся за линией мяча, ожидая соперника. То ли на контратаку надеются, то ли на «стандарт». Тревожный звоночек эти два поражения», - рассказал Орещук «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в первом матче весны в рамках РПЛ нижегородцы проиграли «Зениту» в гостях – 0:3. А неделю спустя также на выезде проиграли в матче с «Ростовом» - 1:2. Из-за этого команда Артёма Горлова опустилась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.