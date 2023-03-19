Пари НН - Торпедо: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Настоящей битвой должен стать матч 20-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Торпедо». Команды нуждаются в очках, чтобы избежать прямого или непрямого вылета. Для «автозаводцев» вовсе ситуация печальная и нужно много побеждать или готовиться к Первой лиге. В 2023 году соперники выглядят неважно и сегодня имеют шанс сделать первый шаг к хорошим результатам. С 16:30 смотрим игру на «Матч Премьер», Arena Sport 10 Croatia и Arena Sport 4 Serbia. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.