Настоящей битвой должен стать матч 20-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Торпедо». Команды нуждаются в очках, чтобы избежать прямого или непрямого вылета. Для «автозаводцев» вовсе ситуация печальная и нужно много побеждать или готовиться к Первой лиге. В 2023 году соперники выглядят неважно и сегодня имеют шанс сделать первый шаг к хорошим результатам. С 16:30 смотрим игру на «Матч Премьер», Arena Sport 10 Croatia и Arena Sport 4 Serbia. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.
Пари НН - Торпедо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
|Пари НН
|Торпедо Москва
Через 14 ч. 3 мин.
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