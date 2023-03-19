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Пари НН - Торпедо: где смотреть прямую трансляцию онлайн

19 Марта 2023 • 02:07 Комментировать
Пари НН
...
Торпедо Москва
Через 14 ч. 3 мин.

Настоящей битвой должен стать матч 20-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Торпедо». Команды нуждаются в очках, чтобы избежать прямого или непрямого вылета. Для «автозаводцев» вовсе ситуация печальная и нужно много побеждать или готовиться к Первой лиге. В 2023 году соперники выглядят неважно и сегодня имеют шанс сделать первый шаг к хорошим результатам. С 16:30 смотрим игру на «Матч Премьер», Arena Sport 10 Croatia и Arena Sport 4 Serbia. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Пари НН
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ПАРИ НН ТОРПЕДО МОСКВА
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1.05 11.50 100.00
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19.03.23 в 14:00
Химки Химки
Ростов Ростов
3.85 3.65 1.98
Видео
19.03.23 в 16:30
Пари НН Пари НН
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.01 3.50 3.90
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19.03.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
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