В Нижнем Новгороде местный клуб играл против «Торпедо», главного аутсайдера. В первом тайме «автозаводцы» не удержали на угловом самого опасного игрока у соперника, Кирилла Гоцука и проиграли первый тайм. У гостей вскоре отличился Йорди Рейна, который очень технично обработал мяч, оставил не у дел пару защитников и пробил мимо голкипера в левый угол ворот - 1:1. Этот результат может быть аннулирован из-за формальностей заявки игроков на матч. Пока же видеообзор поединка - вашему вниманию.
Как «Пари НН» и «Торпедо» бились за очки - видео видео
|Пари НН
|Торпедо Москва
окончен
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