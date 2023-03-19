В Нижнем Новгороде местный клуб играл против «Торпедо», главного аутсайдера. В первом тайме «автозаводцы» не удержали на угловом самого опасного игрока у соперника, Кирилла Гоцука и проиграли первый тайм. У гостей вскоре отличился Йорди Рейна, который очень технично обработал мяч, оставил не у дел пару защитников и пробил мимо голкипера в левый угол ворот - 1:1. Этот результат может быть аннулирован из-за формальностей заявки игроков на матч. Пока же видеообзор поединка - вашему вниманию.