Бабурин: «Я вообще даже не узнал команду, когда вышли после перерыва»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Торпедо» (1:1) Егор Бабурин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие впечатления остались от этой игры? Вы не играли еще в этом году, а сегодня сразу лучший игрок.

- Ощущения от игры? Мы ехали, чтобы победить и очень этого хотим. Но естественно по тому, как складывалась игра, обману, если скажу, что недовольны тем, что отыгрались, что в начале второго тайма было большое преимущество. Я вообще даже не узнал команду, когда вышли после перерыва. Замены, я считаю, сработали хорошо. Сзади сыграли надежно, собранно, как команда. Естественно, ничья на выезде… нужно нам побеждать, но опять же ничья - наверное, сегодня закономерный результат. Естественно, было больше моментов чуть-чуть у «Нижнего». Но 1:1, по крайней мере, так.

- Как вы считаете, ваша игра в сегодняшнем матче позволит снова стать основным вратарем «Торпедо»?

- Я надеюсь, чувствую себя хорошо, после паузы в две игры в чемпионате сейчас отдохнул, было время подготовиться. Но опять же, много сил в игре отдал, много эмоций, напряженная концовка, поэтому сейчас такие мысли, что хочется отдохнуть и с командой обсудить какие-то моменты.