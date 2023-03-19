«Пари НН» и «Торпедо» разошлись миром, но «автозаводцам» могут присудить победу

«Пари НН» и «Торпедо» не смогли на футбольном поле выявить победителя. Хозяева открыли счёт в первом тайме, но после перерыва пропустили. При этом нижегородцам могут присудить техническое поражение.

В 20-м туре важный матч с точки зрения борьбы за выживание прошёл в Нижнем Новгороде. Местный «Пари НН», который после неудачных матчей скатился в зону переходных игр, принимало «Торпедо», которое замыкает таблицу. Для первых это была прекрасная возможность наконец-то победить и догнать «Локомотив» по очкам. В свою очередь «Торпедо» после субботней победы «Факела» отставало от воронежцев уже на десять очков, так что «автозаводцам» было жизненно необходимо сократить этот гандикап.

Как только матч стартовал, сразу возникла вероятность, что результат решит не происходящее на поле. Дело в том, что в составе «Пари НН» в стартовом составе вышел Ярослав Михайлов, который перебрался в команду зимой. В первой части сезона он получил две жёлтые карточки в составе «Зенита-2» и уже успел дважды предупредиться в составе нынешней команды, в том числе в предыдущем матче. Таким образом, Михайлов, возможно, должен был в этом туре отбывать дисквалификацию.

Что касается футбола, то в начале матча команды обменялись дальними ударами. Сначала Рейна пробил издали, но Нигматуллин ворота спас. В ответ уже Кротов приложился из-за пределов штрафной, но Бабурин перевёл футбольный матч на угловой. В целом хозяева в дебюте были активнее, и вратарю гостей постоянно приходилось вступать в игру. Правда, голевых моментов «Пари НН» не создавал.

Лишь по истечении получаса игры возникла острота у ворот «Торпедо». Сначала Сулейманов на правом фланге продавил Журавлёва и прострелил на Кротова, тот покатил на Глушакова, который бил с угла вратарской, но Бабурин ворота спас. Однако после навеса от угла поля Гоцук переиграл в воздухе Кутепова и пробил точно в цель.

До перерыва ничего интересного на поле больше не произошло. «Торпедо» постаралось прибавить, но толком до ворот Нигматуллина не доходили. В итоге на перерыв «Пари НН» ушёл, ведь в счёте. В перерыве у «Торпедо» вышел Жажа, который тут решился на дальний удар, и Нигматуллин с трудом спас ворота.

«Торпедо» вообще давило в начале второй половины и сумело сравнять результат. Турищев забросил мяч в штрафную на Рейну, который его получил в окружении нескольких соперников, но сумел с разворота пробить точно в дальний угол.

Постепенно «Пари НН» начинал прибавлять, но былой остроты у ворот гостей не создавали. В середине второго тайма хозяева, кстати, поменяли Михайлова, из-за которого рискуют получить «технарь». За двадцать минут до конца матча «Пари НН» могли вновь выйти вперёд. После навеса с углового Гоцук скинул мяч на линию вратарской, откуда Масоэро бил головой с близкого расстояния, но получилось выше.

Гости пытались тоже что-то придумать, но острых моментов не создавали. Караев бил со штрафного, но Нигматуллин оказался на месте. В ответ Рыбчинский откликнулся на передачу на левом углу штрафной и мягко навесил на Сулейманова, который головой бил в упор, но Бабурин умудрился ворота спасти. Тут же Юлдошев мощно выстрелил издали, но угодил в Шлякова. В компенсированное время Янсане из чужой штрафной пробивал с разворота, но Бабурин вновь спас свою команду.

В итоге футбольный матч завершился вничью. Теперь судьбу поединка решит КДК, ведь хозяева могут получить техническое поражение. В следующем туре после паузы на матчи сборных «Пари НН» примет «Локомотив», прямого конкурента в борьбе за непопадание в зону стыковых матчей. «Торпедо» же отправится в гости к «Ростову».

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