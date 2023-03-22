Бышовец: «Присуждённые три очка помогут «Торпедо» только в психологическом плане»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался о техническом поражении «Пари НН» во встрече против «Торпедо».

«Это официальное решение — оно было ожидаемым. Всё есть в регламенте. Присуждённые три очка помогут «Торпедо» только в психологическом плане», — заявил бывший футболист сборной СССР в интервью «Чемпионату». Тем не менее эксперт считает, что отставка Андрея Талалаева усложнит ситуацию для «автозаводцев», поскольку смена тренера всегда создаёт трудности для любой команды.

Напомним, что «Торпедо» присуждена техническая победа из-за выхода на поле дисквалифицированного Ярослава Михайлова. На счету «автозаводцев» 10 очков, а отставание от зоны стыков составляет семь баллов.