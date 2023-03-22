Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Присуждённые три очка помогут «Торпедо» только в психологическом плане»

22 Марта 2023 • 22:38 Комментировать
Пари НН
0:3
Торпедо Москва
окончен

Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался о техническом поражении «Пари НН» во встрече против «Торпедо».

«Это официальное решение — оно было ожидаемым. Всё есть в регламенте. Присуждённые три очка помогут «Торпедо» только в психологическом плане», — заявил бывший футболист сборной СССР в интервью «Чемпионату». Тем не менее эксперт считает, что отставка Андрея Талалаева усложнит ситуацию для «автозаводцев», поскольку смена тренера всегда создаёт трудности для любой команды.

Напомним, что «Торпедо» присуждена техническая победа из-за выхода на поле дисквалифицированного Ярослава Михайлова. На счету «автозаводцев» 10 очков, а отставание от зоны стыков составляет семь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Анатолий Бышовец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
23:14 · Кубок России
Ринат Билялетдинов – о Кубке России: «Медиакоманды команды добавили колорита и эмоций»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Юран отреагировал на слухи о своём назначении в «Торпедо»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Чугайнов прокомментировал уход Талалаева из «Торпедо»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Оздоев приехал в стамбульский отель, где разместился «Зенит»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин прокомментировал решение Хайкина покинуть «Бристоль Сити»
22:38 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Присуждённые три очка помогут «Торпедо» только в психологическом плане»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Качество игры «Торпедо» не подходит под уровень РПЛ»
22:23 · Россия. Премьер-лига
За ЦСКА против 2DROTS могли сыграть знаменитый актёр и рэпер Баста
22:13 · Россия. Премьер-лига
На матч ЦСКА и 2DROTS придут минимум 10 тысяч зрителей
22:01 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Как и Антон Миранчук, ставлю себе цель уехать в Европу»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Бушманов – о ситуации «Торпедо»: «Надо всегда бороться до конца»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин: «Сейчас отличный момент, чтоб вернуться к системе «весна-осень»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ростов» вряд ли составит конкуренцию «Зениту»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Проблема «Торпедо» совсем не в Колыванове»
21:35 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» прибыл в Стамбул на благотворительный матч с «Фенербахче» видео
Все новости
Рекомендуем