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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Пари НН» грозит техническое поражение за матч РПЛ молния

19 Марта 2023 • 17:29 Комментировать
Пари НН
1:0
Торпедо Москва
2-й тайм

В воскресенье вечером в чемпионате России проходит матч между «Пари НН» и «Торпедо». В составе нижегородцев на игру вышел Ярослав Михайлов, который, похоже, не имел права появляться на поле.

Журналист «Спорт-Экспресса» Александр Бобров обратил внимание на то, что Михайлов накопил четыре жёлтые карточки (две из них – летом в ПФЛ в матчах за «Зенит-2»). Четвёртый «горчичник» полузащитник получил в прошлой игре РПЛ против «Ростова», то есть игру с «Торпедо» он должен был пропустить из-за дисквалификации.

Таким образом, «Торпедо» будет иметь возможность обжаловать результат матча против «Пари НН».

После первого тайма «Пари НН» ведёт в матче с «Торпедо» с минимальным счётом 1:0. Следить за игрой можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ярослав Михайлов Пари НН
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ПАРИ НН ТОРПЕДО МОСКВА
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