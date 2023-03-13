Юрий Савичев: «Если в России нельзя просто так на футбол пойти, то это полный дурдом»

Бывший футболист «Торпедо» из Москвы Юрий Савичев прокомментировал посещаемость самого недавнего матча его бывшей команды против екатеринбургского «Урала». В нём «автозаводцы», напомним, проиграли со счётом 0:1. Но если такой результат, учитывая силу команд, предугадать можно было, то то, что на матч придут всего 207 зрителей представлялось с трудом.

«Простой человек бывает проходит мимо стадиона и думает: «О, давай загляну на матч». Но у него не получается. Ну, это дурдом полный. Как при пустых трибунах играть?», - цитирует Савичева «РБ Спорт».

Экс-футболист добавил, что для того, чтобы сходить в футбол, например, в Германии, нужны только деньги. И такое работает хоть в Мюнхене, хоть в Дортмунде, хоть в Штутгарте.

«Правда, если матч крутой, то билета может не быть. Но купить билет, если он в наличии, ты всегда сможешь», - добавил Савичев.

В матчах РПЛ с весны 2023 года, напомним, на футбол можно попасть только оформив Fan ID.