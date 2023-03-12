Чурич: «Русский язык очень сложный»

Хорватский полузащитник «Торпедо» Марио Чурич рассказал о своём отношении к русскому языку.

«Нам нужно учить русский, чтобы взаимопонимание в команде было легче и лучше. Русский язык очень сложный, но я стараюсь разговаривать с ребятами на нём», - приводит слова Чурича «Матч ТВ».

Спортсмен сказал, что воспринимать речь на слух у него получается более-менее нормально, но вот говорить что-то самому – очень затруднительно.

Футболист заявил, что рано или поздно выучит русский язык и будет владеть им на уровне свободного общения.

В данный момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу российского чемпионата.