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Чурич: «Русский язык очень сложный»

12 Марта 2023 • 13:17 Комментировать
Пари НН
...
Торпедо Москва
19.03 16:30

Хорватский полузащитник «Торпедо» Марио Чурич рассказал о своём отношении к русскому языку.

«Нам нужно учить русский, чтобы взаимопонимание в команде было легче и лучше. Русский язык очень сложный, но я стараюсь разговаривать с ребятами на нём», - приводит слова Чурича «Матч ТВ».

Спортсмен сказал, что воспринимать речь на слух у него получается более-менее нормально, но вот говорить что-то самому – очень затруднительно.

Футболист заявил, что рано или поздно выучит русский язык и будет владеть им на уровне свободного общения.

В данный момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Россия Марио Чурич
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