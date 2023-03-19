Полузащитник «Торпедо» Йорди Рейна стал вторым в истории перуанцем, забившим в РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской премьер-лиги между «Пари НН» и московским «Торпедо». Команды не смогли выявить победителя, счет после 90 минут на табло равный 1:1.

На 34-й минуте Кирилл Гоцук вывел хозяев поля вперед, а через 15 минут после начала второй 45-минутки Йорди Рейна сравнял счет.

29-летний форвард стал вторым в истории перуанцем, забившим в РПЛ после Джефферсона Фарфана, который выступал за московский «Локомотив».

Напомним, что Рейна стал игроком столичного клуба в зимнее трансферное окно, заключив контракт на правах свободного агента до конца нынешнего сезона.