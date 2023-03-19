«Торпедо» подаст протест на результат матча РПЛ с «Пари НН» в КДК РФС

Московское «Торпедо» подаст протест на результат матча 20-го тура Российской премьер-лиги с «Пари НН» в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), об этом сообщает «Матч ТВ».

Причиной стало участие полузащитника команды из Нижнего Новгорода Ярослава Михайлова в игре. Как ранее сообщил «Спорт-Экспресс», игрок не должен был играть в прошедшей встрече из-за перебора желтых карточек (два «горчичника» он получил в начале сезона, выступая за «Зенит-2».

Напомним, что встреча завершилась ничьёй со счетом 1:1. «Торпедо» продолжает замыкать турнирную таблицу.