«Торпедо» снова пропустило с углового, «Пари НН» выбирается из зоны стыковых матчей

В эти минуты проходит матч 20-го тура Премьер-лиги, в котором «Пари НН» принимает «Торпедо». На 34-й минуте поединка хозяева поля открыли счёт. Отлично прошла подача с углового, и на ближней штанге уверенно сыграл Кирилл Гоцук, переправивший мяч в сетку ворот москвичей. «Торпедо» же пропускает со стандарта такого рода во втором матче кряду.

В онлайн-таблице РПЛ «Пари НН» покидает зону стыковых матчей, а их соперник при любом исходе останется в самом конце 16-ки.

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