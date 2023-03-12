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Чурич – о новичках «Торпедо»: «Все ребята опытные и хорошие футболисты»

12 Марта 2023 • 13:27 Комментировать
Пари НН
...
Торпедо Москва
19.03 16:30

Хорватский полузащитник «Торпедо» Марио Чурич высказался о новичках команды.

«Все ребята опытные и хорошие футболисты, они хорошо вписываются в российский футбол», - приводит слова Чурича «Матч ТВ».

Хорват заявил, что считает бразильского игрока Жажу великолепным футболистом, особенно отметив его навыки дриблинга.

В настоящий момент «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу национального российского чемпионата, имея в своём активе семь очков. Для того, чтобы зацепиться за возможность сохранения прописки в РПЛ на следующий сезон, «чёрно-белым» необходимо набирать минимум семь баллов.

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Торпедо Москва Марио Чурич
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