Чурич – о новичках «Торпедо»: «Все ребята опытные и хорошие футболисты»

Хорватский полузащитник «Торпедо» Марио Чурич высказался о новичках команды.

«Все ребята опытные и хорошие футболисты, они хорошо вписываются в российский футбол», - приводит слова Чурича «Матч ТВ».

Хорват заявил, что считает бразильского игрока Жажу великолепным футболистом, особенно отметив его навыки дриблинга.

В настоящий момент «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу национального российского чемпионата, имея в своём активе семь очков. Для того, чтобы зацепиться за возможность сохранения прописки в РПЛ на следующий сезон, «чёрно-белым» необходимо набирать минимум семь баллов.