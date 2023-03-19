«Пари НН» и «Торпедо» огласили стартовые составы – Кутепов и Глушаков выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги между «Пари НН» и московским «Торпедо». Денис Глушаков и Илья Кутепов выйдут на поле с первых минут.

Стартовый состав «Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Глушаков, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов.

Стартовый состав «Торпедо»: Бабурин, Шляков, Журавлёв, Кутепов, Кожемякин, Роганович, Юзепчук, Кухарчук, Нефтуллин, Стефанович, Рейна.

«Пари НН» находится в зоне стыков, располагаясь на 13-й строчке в турнирной таблице, а «Торпедо» идет на последнем месте.

Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.

