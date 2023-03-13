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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баньяк: «Николсон не забьёт «Пари НН»

13 Марта 2023 • 09:21 Комментировать
Пари НН
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Торпедо Москва
19.03 16:30

Новобранец «Пари НН» Маки Баньяк поделился воспоминаниями об игре против нападающего «Спартака» Шамара Николсона, а также выразил уверенность в том, что в матче против нижегородцев ямайский форвард отличиться не сможет. Напомним, ближайшая встреча между «Пари НН» и «красно-белыми» состоится 28 мая.

«Против Николсона я играл четыре или пять раз в чемпионате Словении и Лиге Европы, и в этих матчах он ни разу не забил. Я напомнил об этом Шамару, когда мы пересеклись на выходных в Стамбуле», — цитирует Баньяка Sport24.

Баньяк перешёл в «Пари НН» минувшей зимой из «Кайрата» на правах аренды. За команду из Нижнего Новгорода 27-летний камерунец пока не провёл ни одной официальной игры. Отметим, что ранее Баньяк выступал в системе испанской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон Пари НН Маки Баньяк
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