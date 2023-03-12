Алексей Попов: «207 зрителей для матча РПЛ – позор»

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов раскритиковал посещаемость одного из субботних матчей 19 тура РПЛ, в котором московское «Торпедо» принимало екатеринбургский «Урал». Ранее сообщалось, что зрителями матча стали 207 человек.

«Такая посещаемость говорит о том, что был снегопад, и люди были не готовы смотреть на команду, идущую на последнем месте в чемпионате. Однако говорят, что у «Торпедо» одни из наиболее преданных болельщиков в Премьер-лиге, и что они готовы рвать жилы ради своего клуба. Но, видимо, не в данной ситуации. Конечно, 207 зрителей для матча РПЛ – позор», - цитирует Попова «РБ Спорт».

Вчерашний матч, напомним, завершился победой «Урала» с минимальным счётом, а «Торпедо» осталось на последнем месте турнирной таблицы РПЛ с семью очками.