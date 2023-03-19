Горлов: «На пять минут заснули, и единственный момент «Торпедо» реализовало»

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Торпедо» (1:1).

- Сегодня ничья равносильна поражению, или как вы считаете?

- Конечно, хотелось победить. Я думаю, по игре мы должны это сделать. На пять минут заснули, и единственный момент «Торпедо» реализовало. Мы наоборот. Сейчас не о чем говорить. Нужно готовиться к следующим матчам и с реализацией работать. Потому что, я думаю, наиграли мы на второй мяч, это очевидно было, поэтому можно сказать, что это равносильно поражению.

- Довольны ли игрой своей команды в обороне по схеме с двумя центральными защитниками?

- Эпизодами да, моментов у «Торпедо» не было, мы достаточно безопасно оборонялись. Единственное, во втором тайме проспали. За исключением этого времени, можно сказать, контролировали матч. Единственное, что не получилось, это забить гол.

- А что вот в это время случилось? Почему так здорово играло «Торпедо» и так неважно «Нижний Новгород»?

- Сейчас трудно об этом сказать, отдали территорию чуть-чуть. Там ничего такого не было, передачи вперед пошли. Ошибка на самом деле.