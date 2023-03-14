Рейна рассказал, что перед переходом в «Торпедо» советовался с Фарфаном

Новичок «Торпедо» Йорди Рейна рассказал о том, что перед переездом в Россию он советовался со своим соотечественником Джефферсоном Фарфаном, ранее выступавшим за «Локомотив».

«Мы общаемся с Фарфаном. Я звонил ему и спрашивал, в какую команду мне перейти. Остановился на варианте с «Торпедо» и доволен этим выбором», — цитирует Рейну Sport24.

Напомним, Рейна перешёл в «Торпедо» минувшей зимой из «Шарлотта». За «автозаводцев» 29-летний перуанец успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями.

После 19 туров текущего розыгрыша РПЛ «Торпедо» занимает последнюю 16-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков.