Юрий Савичев: «У «Торпедо» в этом сезоне нет шансов»

Бывший игрок столичного «Торпедо» Юрий Савичев совсем не верит в то, что «автозаводцам» удастся выйти из тяжелого положения и сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон.

«В этом сезоне надежды на «Торпедо» никакой. Ещё при Бородюке нужно было усилить команду летом, но усилений не случилось. А РПЛ – турнир, гораздо сильнее Первой лиги. В России между лигами – пропасть», - цитирует Савичева «РБ Спорт».

Положение «Торпедо» действительно тяжёлое. За два весенних тура РПЛ «чёрно-белые» набрали лишь одно очко из шести возможных, сыграв со счётом 2:2 против «Краснодара» и проиграв на «Арене Химки» «Уралу» - 0:1. На данный момент до конца чемпионата России осталось 11 туров, а подопечные Андрея Талалаева лишь с семью очками идут на последнем месте.