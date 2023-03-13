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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Пари НН» Гоцук четыре раза пробил головой в матче с «Ростовом»

13 Марта 2023 • 09:17 Комментировать
Пари НН
...
Торпедо Москва
19.03 16:30

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук во вчерашнем матче на выезде против «Ростова» (1:2) четыре раза пробил по воротам соперника головой. Как сообщает Opta, игрок нижегородцев повторил тем самым текущий рекорд РПЛ по ударам головой за один матч.

Теперь Гоцук делит первое место по этому показателю в текущем сезоне с форвардом «Спартака» Александром Соболевым – у обоих по 18 ударов.

Напомним, вчера вечером нижегородцы проиграли второй матч в РПЛ подряд, уступив «Ростову» на выезде. Неделей ранее подопечные Артёма Горлова также вне домашней арены уступили петербургскому «Зениту» (0:3). Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея столько же очков, сколько и у идущего на 13-й строчке «Локомотива» из Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Соболев Кирилл Гоцук Пари НН
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