Игорь Федотов прокомментировал ситуацию с участием Михайлова в матче «Пари НН» — «Торпедо»

Экс-арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов поделился своей точкой зрения по поводу ситуации с игроком «Пари НН» Ярославом Михайловым, законное участие которого в поединке против «Торпедо» остаётся под вопросом.

«Судьи этим вопросом вообще не занимаются. В данном случае этим занимаются в РПЛ. Единственное, что я знаю, что если игрок получил какие-то карточки, либо он дисквалифицирован, то электронная программа его бы не пропустила. И в данном случае, если «Пари НН» докажет, что его пропустила программа – это проблема Премьер-лиги, а никак не «Пари НН». И тем более не судей», — приводит слова Федотова Metaratings.ru.

Напомним, что встреча между «Пари НН» и «Торпедо» завершилась со счётом 1:1.

На данный момент команда из Нижнего Новгорода занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

Москвичи, в свою очередь, по-прежнему располагаются на 16-й строчке, имея в своём активе лишь 8 баллов.