Глушаков прокомментировал техническое поражение «Пари НН»

«Пари НН» получил техническое поражение за матч двадцатого тура с «Торпедо» - аутсайдером чемпионата, накануне оставшимся без главного тренера. Конфуз прокомментировал полузащитник нижегородской команды Денис Глушаков, который признал вину своей команды.

- Впервые в жизни получил 0:3 через четыре дня после матча. Все должно решаться на футбольном поле, но сами виноваты. Ничего страшного, злее будем, - написал полузащитник в своем телеграм-канале.

В следующем туре российского чемпионата РПЛ «Пари НН» примет дома московский «Локомотив», это случится в первый день апреля.