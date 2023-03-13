Воспитанник «Барселоны» из «Пари НН»: «Испания — это неплохо, но и в России тебя могут воспитать»

Игрок «Пари НН» Маки Баньяк, являющийся воспитанником «Барселоны», поделился советом для молодых российских футболистов.

«На самом деле, зависит от обстоятельств. Все говорят о «Ла Масии» или академии «Реала», школах «Валенсии» или «Атлетико». Испания — это неплохо, но и в России тебя могут воспитать», — заявил камерунский защитник в интервью изданию Sport24. Также Баньяк считает, что этот вопрос является актуальным для Эдгара Севикяна, перешедшего из нижегородского клуба в испанский «Леванте» прошлым летом.

Напомним, что Маки Баньяк присоединился к «Пари НН» в январе текущего года. С 2008 по 2013 год камерунец проходил обучение в академии каталонской «Барселоны».