«Пари НН» Горлова потерпел три поражения кряду

«Пари НН» Артёма Горлова сегодня проиграл кубковый матч «Ростову» (0:1) на домашнем стадионе и потерпел третье поражение в официальных матчах кряду, вылетев из Кубка России.

Напомним, что ранее, 4 марта нижегородцы неудачно съездили в гости к петербургскому «Зениту» и проиграли с разгромным счётом – 0:3. А 12 марта гостили в Ростове-на-Дону, где уступили сегодняшнему сопернику, «Ростову» - 1:2. Оба этих матча прошли в текущем марте в рамках РПЛ.

В последний раз на данный момент подопечные Горлова побеждали в Кубке России на стадии 1/8 финала в рамках Пути регионов. Это случилось 27 февраля, матч с петербургской «Звездой» завершился уверенной победой нижегородцев – 2:0.

Кстати, в следующем туре Премьер-лиги у «Пари НН» будет неплохой шанс исправиться и наконец, порадовать себя и болельщиков победой – подопечные Горлова сыграют дома с московским «Торпедо» с последнего места турнирной таблицы.