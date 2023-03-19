Наставник «Пари НН» Горлов высказался об игре с «Торпедо»

Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Артём Горлов высказался об игре 20-го тура Российской премьер-лиги против московского «Торпедо» (1:1).

Специалист отметил, что его команда была ближе к победе, и обидно её упускать, ведь инициатива была на их стороне.

«С реализацией сегодня беда. Моменты у нас были и в первом тайме, и во втором, но их надо доводить до логического завершения», - приводит слова Горлов пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода.

«Пари НН» после 20 туров находится в зоне стыков, располагаясь на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков.