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Наставник «Пари НН» Горлов высказался об игре с «Торпедо»

19 Марта 2023 • 20:48 Комментировать
Пари НН
1:1
Торпедо Москва
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Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Артём Горлов высказался об игре 20-го тура Российской премьер-лиги против московского «Торпедо» (1:1).

Специалист отметил, что его команда была ближе к победе, и обидно её упускать, ведь инициатива была на их стороне.

«С реализацией сегодня беда. Моменты у нас были и в первом тайме, и во втором, но их надо доводить до логического завершения», - приводит слова Горлов пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода.
«Пари НН» после 20 туров находится в зоне стыков, располагаясь на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Пари НН Артём Горлов
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